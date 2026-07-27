Mariana Maffeis termina casamento com Badarik González - Reprodução / Instagram

Mariana Maffeis termina casamento com Badarik GonzálezReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 11:22

Rio - Badarik González, ex-marido de Mariana Maffei, filha de Ana Maria Braga , chorou ao falar sobre a medida protetiva concedida à empresária. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais neste domingo (26), o professor de ioga negou ter cometido crimes e lamentou a distância dos dois filhos do casal.

Durante o desabafo, o colombiano afirmou que não teve a oportunidade de apresentar sua versão à Justiça antes da decisão. Segundo ele, a medida afetou o contato com as crianças, das quais sente falta. "Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão (…) Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos", declarou.

Badarik também contou que decidiu não assinar os documentos do divórcio por discordar das informações registradas no processo. Ele afirmou que ainda tem sentimentos pela ex-companheira e reforçou que não aceita as acusações.

"Não consegui conciliação. Não quero atacar ninguém, amo minha esposa, se é que posso falar assim… Eu não assinei o divórcio porque não posso assinar um documento com o que está escrito. Não sou criminoso, não vou cair nessa pegadinha", disse.

Mariana e Badarik estão separados há cerca de dois meses. Eles tiveram dois filhos durante o casamento.

Na última sexta-feira (24), Mariana usou seu canal no YouTube para falar sobre o fim da relação. A filha mais velha de Ana Maria Braga apontou a falta de parceria e a acomodação do ex-companheiro como fatores decisivos para a separação.

"Eu percebi que realmente não poderia mais tê-lo como companheiro. Infelizmente havia se apresentado um processo de acomodação da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado", afirmou.

No relato, Mariana também disse que percebeu um padrão semelhante em relacionamentos anteriores. Para ela, alguns parceiros passaram a aproveitar as facilidades associadas à sua família e ao fato de ser filha de uma personalidade conhecida.

A professora de ioga ainda contou que o ex-marido pediu para que os filhos não aparecessem mais nos vídeos publicados por ela. Mariana costuma compartilhar registros da rotina familiar, receitas de culinária indiana e conteúdos sobre ioga na plataforma.