Maiara e Maraisa - Reprodução do Instagram

Maiara e MaraisaReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2026 10:13

Rio - Maraisa se aborreceu com um fã que apontava um laser vermelho para o rosto de sua irmã, Maiara, durante um show na Expo Cardoso Moreira 2026, no Norte Fluminense, no último fim de semana. A cantora sertaneja se revoltou com a situação, interrompeu a apresentação e deu uma bronca no homem, que estava na plateia.

A situação aconteceu enquanto Maiara cantava a música "Todo Mundo Menos Você". Ao perceber o laser na irmã, Maraisa disse aos músicos: "Pode parar". Em seguida, ela confrontou o homem. "Põe agora! Você não é homem? Deixa para fazer depois que acabar a festa. Está todo mundo se divertindo aqui, né?", completou.

A artista recebeu o apoio do público. Logo em seguida, a apresentação foi retomada.

Essa não é a primeira vez que Maraisa interrompe um show por causa de laser apontado para o palco. No fim de maio, ela pausou a apresentação em na 20ª Festa do Café de Vila Valério, no Espírito Santo, para reclamar da atitude de um integrante da plateia.