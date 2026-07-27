Ivete Sangalo recebe filho na percussão durante show no FortalReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Ivete Sangalo voltou a comandar o Bloco Se Lança no Fortal, Carnaval fora de época de Fortaleza, no Ceará, na noite deste domingo (26). Durante a apresentação, que durou 4h27, a cantora recebeu uma participação especial do filho mais velho, Marcelo Sangalo, de 16 anos.

O jovem mostrou o talento na percussão e dividiu o trio elétrico com a mãe. Orgulhosa, a artista registrou o momento nas redes sociais e escreveu: "Cria de Ivete".

Marcelo é fruto do antigo casamento da cantora com Daniel Cady. Os dois também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos. Ivete e o nutricionista anunciaram a separação no ano passado, mas mantêm uma relação amigável.
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