Ivete Sangalo recebe filho na percussão durante show no FortalReprodução / Instagram
O jovem mostrou o talento na percussão e dividiu o trio elétrico com a mãe. Orgulhosa, a artista registrou o momento nas redes sociais e escreveu: "Cria de Ivete".
Marcelo é fruto do antigo casamento da cantora com Daniel Cady. Os dois também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos. Ivete e o nutricionista anunciaram a separação no ano passado, mas mantêm uma relação amigável.
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