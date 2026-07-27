Alinne Rosa desabafa após agressão com copo durante o Fortal - Reprodução / X

Alinne Rosa desabafa após agressão com copo durante o FortalReprodução / X

Publicado 27/07/2026 07:41 | Atualizado 27/07/2026 09:15





No vídeo, um homem que estava em um camarote arremessa o objeto na direção da cantora e ri logo depois. O copo atingiu a altura dos olhos de Alinne, que usava óculos escuros no momento. O acessório ajudou a proteger o rosto da artista.



A equipe da baiana repreendeu o folião logo após o episódio. Um dos produtores também recolheu o copo do trio elétrico. Confira o momento: Rio - Alinne Rosa desabafou nas redes sociais após ser atingida no rosto por um copo durante uma apresentação no Fortal, micareta realizada em Fortaleza, no Ceará. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (23), primeiro dia do evento, e ganhou repercussão após a divulgação de imagens nas redes sociais.No vídeo, um homem que estava em um camarote arremessa o objeto na direção da cantora e ri logo depois. O copo atingiu a altura dos olhos de Alinne, que usava óculos escuros no momento. O acessório ajudou a proteger o rosto da artista.A equipe da baiana repreendeu o folião logo após o episódio. Um dos produtores também recolheu o copo do trio elétrico. Confira o momento:

AGRESSOR NO FORTAL



Câmera 360 mostra momento em que um homem joga um copo no rosto da cantora @AlinneRosa e depois continua rindo do camarote.



Que seja reconhecido e nunca mais entre em nenhuma micareta.



Imagens via IG avoanti pic.twitter.com/uv9Q9fkqr7 — BCaxe (@bchartsaxe) July 26, 2026

Na noite de domingo (26), Alinne publicou um vídeo para tranquilizar os fãs e agradecer as mensagens de apoio. A cantora afirmou que passa bem, mas ressaltou que o episódio não pode ser encarado como algo normal.



"Eu estava trabalhando, fazendo meu show, e isso não pode simplesmente ser tratado como normal. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento. Hoje foi um copo, amanhã pode ser uma lata, depois uma pedra. Diversão nunca pode estar ligada a violência", destacou.



A artista também afirmou que espera que o caso sirva de alerta contra agressões tratadas como brincadeira. "Não estou falando só por mim. Estou falando por todas as mulheres que já foram agredidas, enquanto simplesmente tentavam viver, trabalhar ou existir", pontuou.