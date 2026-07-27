Lívia Andrade - Reprodução do Instagram

Lívia AndradeReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2026 06:53

Rio - Lívia Andrade , de 43 anos, aproveitou um dia de praia em Ibiza, na Espanha, e mostrou registros do passeio em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (26). Nas imagens, a integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, aparece de biquíni e dá um show de beleza e boa forma.

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"Vibes e muito sal grosso", escreveu Lívia na legenda. Ela recebeu vários elogios dos fãs. "Perfeita", disse um admirador da apresentadora. "Linda e gostosa", comentou outro. "Deslumbrante", opinou uma terceira pessoa.







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Recentemente, Lívia esteve na casa de Ronaldo Fenômeno e da mulher, Celina Locks, em Ibiza. Em cliques publicados nas redes sociais, ela apareceu ao lado do casal, Luciano Huck, Angélica e Maisa.