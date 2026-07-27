Fred Bruno - Reprodução do Instagram

Fred BrunoReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2026 06:29

Rio - A família de Fred Bruno vai aumentar! O apresentador contou aos fãs, por meio das redes sociais, neste domingo (26), que será papai pela segunda vez. Ele, ainda, revelou que o bebê é fruto de seu relacionamento com Indi Lunar, que prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. Vale lembrar que ele já é papai de Cris, de 5 anos, do antigo namoro com Bianca Andrade.

"Vou ser papai pela segunda vez. Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném... Imagina a ansiedade que eu estava de contar para vocês... A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela se chama Indi, ela não é uma pessoa pública. É uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou.

Logo depois, Fred disse que ele e Indi reuniram amigos e familiares em um chá revelação. "Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor", destacou.



Por fim, Fred comentou que já tem imaginado Cris exercendo o papel de irmão mais velho. "Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Estou muito ansioso para acontecer. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz".

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