Virginia Fonseca, Vini Jr, Orochi e Lara Jucá - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca, Vini Jr, Orochi e Lara JucáReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 08:54

Rio - Virginia Fonseca já encontrou Lara Jucah, apontada como novo affair de Zé Felipe, antes da aproximação entre a influenciadora e o cantor. Após os dois aparecerem aos beijos em uma festa no Rio , internautas resgataram uma foto que reúne as duas.

O registro foi feito em 11 de março, durante um jantar em Madri, na Espanha. Na ocasião, Virginia estava com Vini Jr., enquanto Lara acompanhava Orochi, com quem manteve um relacionamento de sete anos, entre idas e vindas.

O encontro aconteceu após uma partida do Real Madrid pela Liga dos Campeões. Amigos de longa data, Vini Jr. e Orochi cresceram em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Lara e Orochi terminaram o namoro em maio. Virginia e Vini Jr., por sua vez, retomaram o relacionamento durante a Copa do Mundo e apareceram aos beijos no dia 20 de julho, durante o lançamento da nova academia da influenciadora, em Goiânia.

A foto antiga repercutiu nas redes sociais após o flagra de Zé Felipe e Lara. Usuários destacaram as coincidências entre os envolvidos e relembraram outros episódios da vida amorosa de Virginia.

"Tudo que envolve Virginia é tão cheio de plot twist. Um dia desses, ela tirando foto com esse casal e hoje a Lara Jucah ficando com Zé", escreveu um perfil no X. "Meu Deus, que bizarro. Parece até novela", disse uma internauta. "O mundo gira muito", comentou uma terceira.