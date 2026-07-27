Bruna Biancardi e Neymar - Reprodução do Instagram

Bruna Biancardi e NeymarReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2026 07:29

Rio - Bruna Biancardi, de 31 anos, compartilhou um clique romântico com o marido, Neymar, de 34, nas redes sociais, neste domingo (26). Na foto, a influenciadora exibiu a barriguinha da terceira gestação, ao posar com um vestido branco curtinho, e ganhou um beijinho do amado.

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Em outra postagem nos stories, Bruna mostrou que o clique foi feito momentos antes da festa de 40 anos de Bruninho, jogador de vôlei. O casal marcou presença na celebração, que contou com o show de Thiaguinho. Na ocasião, ela posou para uma foto ao lado de Giulia Busccacio e da amiga Raiza Sardinha.

Juntos há cerca de quatro anos, Bruna e Neymar são papais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 2, com Amanda Kimberlly.