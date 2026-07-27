Fernanda Montenegro Reprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Fernanda Montenegro assistiu ao espetáculo "O Beijo no Asfalto", no Teatro Gláucio Gill, em Copacabana, na última sexta-feira (24), e um registro do momento foi divulgado por Luísa Arraes por meio das redes sociais, no sábado (25). Intérprete de Selminha na produção, a atriz cumprimentou a veterana, que estrelou o mesmo papel na primeira montagem do texto de Nelson Rodrigues, nos anos 1960.
Nas imagens, Luísa deixa o palco para reverenciar Fernanda. As duas, então, recebem aplausos da plateia. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Ontem tivemos a Selminha 01! Não só -- sem ela, Nelson não teria escrito essa obra-prima do teatro brasileiro! Bem como tantos outros. Que encontro deles dois. E que encontro o nosso, ontem."
 
 
 
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Fernanda, inclusive, elogiou o espetáculo, que também tem Eduardo Sterblitch, Edson Celulari, André Mattos, Ernani Moraes e mais artistas no elenco. "Estou revendo esse espetáculo, maravilhoso. Não estou fazendo isso de simpatia, não. De realidade, entendeu? Um elenco imenso, atores maravilhosos, com quem eu já trabalhei... Essa peça tem uma história imensa atrás dela, porque tudo estava vivo na época, do jornal, os repórteres, o autor e a sobrevivência de uma produção...". 

O "Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, conta a história de Arandir, um bancário que testemunha um atropelamento e, para realizar o último desejo do homem, lhe dá um beijo na boca. Um jornalista e delegado flagram a situação, distorcem o ocorrido e espalham a falsa notícia de que os dois eram amantes. A partir daí, a vida de Arandir sofre uma grande reviravolta, com o fim de seu casamento e ataques homofóbicos. Vale lembrar que o clássico já ganhou outras montagens no teatro e versões para o cinema, em 1964, 1981 e 2018. 