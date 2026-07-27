Ingrid Rezende Chagas teve resposta viralizada por conta do nervosismo - Reprodução / Instagram

Ingrid Rezende Chagas teve resposta viralizada por conta do nervosismoReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 09:07 | Atualizado 27/07/2026 09:29

A Miss Roraima entrando pra história.... KKKKKKKKKKKKKKKK #MissUniverseBrasil pic.twitter.com/DkxHdjd3jR — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 26, 2026

A apresentadora questionou: "Em um mundo de tanta exposição, como uma Miss pode manter verdade, responsabilidade e equilíbrio?"Ao responder, Ingrid afirmou que uma miss deve permanecer fiel aos próprios valores: "Boa noite Brasil, boa noite Roraima. Hoje é muito fácil confundir visibilidade com valor. Mas uma Miss, ela não pode viver para... para dar atenção... Uma Miss não pode viver para agradar ao algoritmo. Ela precisa viver de acordo com seus próprios valores. Porque a verdade, ela mantém a nossa essência. A responsabilidade, ela lembra de que somos exemplos. E o equilíbrio nos faz entender que nem toda opinião precisa definir quem nós somos. Porque... porque a imagem pode abrir portas, mas é o caráter que faz as pessoas permanecerem. Muito obrigada."