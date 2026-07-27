Ingrid Rezende Chagas teve resposta viralizada por conta do nervosismoReprodução / Instagram
A Miss Roraima entrando pra história.... KKKKKKKKKKKKKKKK #MissUniverseBrasil pic.twitter.com/DkxHdjd3jR— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 26, 2026
A apresentadora questionou: "Em um mundo de tanta exposição, como uma Miss pode manter verdade, responsabilidade e equilíbrio?"
Ao responder, Ingrid afirmou que uma miss deve permanecer fiel aos próprios valores: "Boa noite Brasil, boa noite Roraima. Hoje é muito fácil confundir visibilidade com valor. Mas uma Miss, ela não pode viver para... para dar atenção... Uma Miss não pode viver para agradar ao algoritmo. Ela precisa viver de acordo com seus próprios valores. Porque a verdade, ela mantém a nossa essência. A responsabilidade, ela lembra de que somos exemplos. E o equilíbrio nos faz entender que nem toda opinião precisa definir quem nós somos. Porque... porque a imagem pode abrir portas, mas é o caráter que faz as pessoas permanecerem. Muito obrigada."
O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto muitos internautas elogiaram o conteúdo da resposta e atribuíram eventuais pausas ao nervosismo da candidata, outros criticaram a forma como ela desenvolveu o discurso.
"Tadinha, o nervosismo é fod* nesses momentos, mas achei o discurso dela bem coerente", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Normal. Isso mostra sensibilidade dela. Humana. Linda", comentou outro.
Houve também quem questionasse o desempenho da representante de Roraima na etapa de perguntas. "Esqueceu o roteirinho e não soube nem improvisar? Muita 'beleza' e pouco jogo de cintura", publicou um internauta. Outra usuária escreveu: "O mais chocante é que ela entrou no top por voto popular, tipo?? Essas pessoas estão acompanhando o concurso mesmo?"
O Miss Universe Brasil voltou à televisão aberta neste ano pela Record. Além das representantes dos estados, a edição incluiu candidatas de rotas turísticas. A grande vencedora foi Marcella Kozinski, representante da Ilha do Mel, no Paraná. Flávia Klemz, do Espírito Santo, ficou em segundo lugar, enquanto Jaqueline Ciocci, da Chapada Diamantina, completou o Top 3.
A edição também registrou a melhor audiência do concurso nos últimos 13 anos na Grande São Paulo. A transmissão alcançou média de 3,62 pontos e pico de 4,36, garantindo a vice-liderança para a emissora.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa