Marcella Kozinski celebra a conquista da faixa e da coroa de Miss Universe Brasil 2026 - fotos de Divulgação/ Miss Brasil

Marcella Kozinski celebra a conquista da faixa e da coroa de Miss Universe Brasil 2026 fotos de Divulgação/ Miss Brasil

Publicado 27/07/2026 07:20

O Miss Universe Brasil voltou à televisão aberta pela porta da frente. Neste ano, além das representantes dos estados, o concurso incluiu também candidatas de rotas turísticas, como Marcella Kozinski, que representou a Ilha do Mel, no Paraná, e foi coroada Miss Universe Brasil 2026. Flávia Klemz, do Espírito Santo, ficou em segundo lugar, e Jaqueline Ciocci, da Chapada Diamantina, completou o pódio. A faixa de uma rota turística chegou ao concurso e já saiu com a coroa. Começou discreta e terminou mandando no país.

Na Record, o concurso registrou 3,62 pontos de média e chegou a 4,36 de pico na Grande São Paulo, garantindo a vice-liderança e o melhor resultado da competição nos últimos 13 anos. A audiência cresceu 40% em comparação com os quatro sábados anteriores. O resultado mostrou que o concurso voltou à televisão com força e encontrou um público interessado em acompanhar a disputa.

A apresentação ficou por conta de Michelle Barros e Natália Guimarães, vice-Miss Universo em 2007. Michelle surgiu com um vestido vermelho avaliado em mais de R$ 500 mil, coberto por 140 mil cristais Swarovski. A peça do estilista Israel Valentim levou cerca de 40 horas para ficar pronta. Era tanto brilho que, se faltasse energia no Komplexo Tempo, a apresentadora iluminaria a Mooca inteira.

PALCO IMPECÁVEL

O palco estava estupendo. Cenário grandioso, iluminação impecável e produção digna de um concurso nacional. E justamente para entregar um espetáculo desse tamanho é preciso investimento, estrutura e bons parceiros. Por isso, faz toda a diferença ter uma coordenação nacional disposta a abrir portas e buscar quem acredite no projeto. Telão não nasce em árvore, câmera não trabalha por amor e glamour, infelizmente, ainda não paga boleto.

Antes da final, as candidatas passaram quase dez dias no resort Morro dos Anjos, no Paraná, entre ensaios, entrevistas, avaliações e treinamentos. Na quinta-feira, seguiram para São Paulo e ficaram hospedadas no EZ Aclimação, onde este colunista também acompanhou ações e bastidores.

E bastidor de concurso de miss é uma maravilha. A cada café da manhã no EZ surgia uma novidade, um comentário e um novo buchicho. Todo mundo jurava não saber de nada, mas era ali que a gente acabava sabendo de tudo. Um verdadeiro festival de café, cílios e informação privilegiada.

Este colunista foi muito bem recebido por Rodrigo Ferro, presidente do Miss Universe Brasil, e por Carla Ferro, sua esposa e diretora do concurso. Os dois formam um casal maravilhoso, educadíssimo, fino e atencioso. Elegância verdadeira aparece também quando a câmera está desligada.

Maria Gabriela Lacerda, Miss Universo Brasil 2025, também entregou uma das grandes imagens da noite. Católica assumida, despediu-se do reinado com um vestido inspirado em ‘A Última Ceia’, de Leonardo da Vinci. A peça tinha pintura feita à mão, cristais, pérolas e transformou a fé da miss em alta-costura.

RIO NO TOP 12

O Rio de Janeiro chegou ao Top 12 com Bruna Zanardo. Claro que lamentamos que ela não tenha avançado ao Top 6, mas estar entre as 12 melhores de 31 candidatas é um resultado importante. Bruna é modelo internacional, experiente e representou o estado com muita elegância. Concurso é assim. Apenas uma leva a coroa, mas isso não apaga a trajetória das outras. O Rio tem muito orgulho dela.

Na hora do resultado, um detalhe chamou atenção. Enquanto Marcella era anunciada vencedora, muitas candidatas foram abraçar Flávia Klemz, a segunda colocada e outra grande favorita. Não vamos criar uma guerra civil de salto alto. Mas, em concurso de miss, até abraço vira assunto de bastidor. E aquele virou.

Marcella começa agora uma etapa importante de sua trajetória. Será para sempre a Miss Universe Brasil 2026 e terá pela frente a missão de representar o país no Miss Universo. Que seja um reinado marcado por cordialidade, gentileza, simpatia e sorriso no rosto. A beleza abre portas, mas é a forma de tratar as pessoas que transforma uma miss em alguém verdadeiramente inesquecível.

E que ninguém confunda conselho com falta de torcida. Como amantes dos concursos de beleza e brasileiros que somos, acreditamos em Marcella e defenderemos o nome dela até o último momento. O salto alto fica na passarela. No trato com as pessoas, é sempre melhor calçar as Havaianas da simplicidade. Estamos com ela, na torcida fiel, rumo ao Miss Universo.