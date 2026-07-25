Ana Carolina interrompeu a apresentação após uma nova falha no equipamento - Foto: reprodução

Ana Carolina interrompeu a apresentação após uma nova falha no equipamentoFoto: reprodução

Publicado 25/07/2026 09:15

Ana Carolina interrompeu o show de quinta-feira (23), na Festa de Sant’Ana, na Praça da Catedral, em Caetité, na Bahia, depois que a bateria do bodypack acabou. Segundo ela, era a terceira apresentação seguida com o mesmo problema. Falha técnica irrita, claro. Mas a cantora resolveu transformar a bronca na equipe em atração principal.

Diante do público, distribuiu palavrões, mandou parar tudo e ainda decretou que Maria Bethânia estava certa. Pode até estar. Só que exigir respeito de quem trabalha com você enquanto humilha essas mesmas pessoas no microfone é uma afinação bastante curiosa.

Cobrar competência é direito. Dar esculacho público é outra coisa. Naquela noite, o equipamento precisava de bateria nova. Ana Carolina, de um pouco mais de educação.