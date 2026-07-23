Boninho comandou o reality ‘Casa do Patrão’ na RecordDivulgação/Record
Casa do Patrão acaba e Record volta a respirar
Reality deixa a programação e Record recupera a vice-liderança em parte do horário nobre
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‘Meu ex virou viad*’: Mariana detona suposto affair
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Globo deu pé na bunda e Virginia teria inventado acordo
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Blaze fatura R$ 1,9 bi, compra suíte e MP cobra R$ 380 mi
Bet faturou R$ 1,9 bilhão, comprou suíte de luxo e pode enfrentar pedido de R$ 380 milhões por dano moral coletivo
Flip começa hoje e faz de Paraty o endereço da cultura
Festa literária reúne grandes autores, celebridades e uma intensa programação cultural nas ruas históricas de Paraty
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