Boninho comandou o reality ‘Casa do Patrão’ na Record - Divulgação/Record

Boninho comandou o reality ‘Casa do Patrão’ na RecordDivulgação/Record

Publicado 23/07/2026 11:30

Foi só Casa do Patrão sair do ar para a Record voltar a crescer no horário nobre e recuperar a vice-liderança em parte da faixa. O reality de Boninho passou semanas entregando clima de velório, audiência morna e uma repercussão bem abaixo do barulho feito antes da estreia.

A emissora vendeu o programa como um grande acontecimento, mas o público parece ter comemorado mais o fim do que a chegada. Coincidência ou não, bastou a casa fechar as portas para a audiência reagir.

Boninho deixou a Globo prometendo uma revolução e entregou uma casa que nem o patrão parecia querer visitar. No fim, o melhor resultado do reality veio justamente depois que ele acabou.