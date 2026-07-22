Centro Histórico de Paraty recebe mais uma edição da Flip - Foto: reprodução

Centro Histórico de Paraty recebe mais uma edição da FlipFoto: reprodução

Publicado 22/07/2026 10:30

A Flip começa hoje e, durante cinco dias, Paraty deixa de ser apenas uma cidade histórica para se transformar no endereço mais desejado do país. É quando literatura, moda, arte, política e comportamento se encontram entre casarões coloniais, mesas disputadas, festas secretas e ruas de pedra tomadas por gente interessante.

A abertura acontece às 19h30, com o crítico Augusto Massi e a poeta Marília Garcia celebrando a obra de Orides Fontela, homenageada da 24ª edição. Depois, a programação reúne nomes como Zadie Smith, Milton Hatoum, José Tolentino Mendonça, Andréa del Fuego, Drauzio Varella e a ministra Cármen Lúcia.

E a festa vai muito além das 21 mesas oficiais. As 44 casas parceiras espalham lançamentos, debates, shows, encontros e algumas das presenças mais aguardadas, como a filósofa Angela Davis e Wole Soyinka, vencedor do Nobel de Literatura.

Até domingo, Paraty será aquele raro lugar onde uma conversa sobre poesia pode terminar numa festa, um escritor circula como estrela e carregar livro debaixo do braço vira o acessório mais hype da temporada. Na Flip, cultura não fica trancada na estante. Ela ocupa a cidade inteira.