Virginia Fonseca e Vini Jr. durante passeio no Rio - reprodulção de vídeo

Virginia Fonseca e Vini Jr. durante passeio no Rioreprodulção de vídeo

Publicado 22/07/2026 06:09 | Atualizado 22/07/2026 06:31

Basta Virginia Fonseca aparecer ao lado de Vini Jr. para incorporar uma versão mais inacessível de si mesma. O sorriso largo, a simpatia ensaiada e a disposição para as câmeras dão lugar ao carão de estrela internacional, como se um simples cumprimento pudesse comprometer o namoro.

Desta vez, Katharine Alves tentou se aproximar para fazer algumas perguntas, mas acabou barrada por Felipe, assessor do jogador. Segundo a repórter, ele colocou o braço à sua frente e chegou a encostar nela para impedir a passagem. Katharine se irritou e pediu que ele não a tocasse.

Virginia estava cercada por Vini Jr., Ebert, seu ex-assessor e melhor amigo, Netinho, irmão do jogador, a irmã de Zé Felipe, maquiador, amigos e outros integrantes da comitiva. Gente suficiente para formar um cordão de isolamento e, curiosamente, ninguém disponível para dizer com educação que ela não falaria.

A equipe de Leo Dias esperava ao menos um cumprimento, mas recebeu silêncio, cara fechada e o tratamento reservado a quem, de repente, deixou de existir. Recusar entrevista é um direito. Fazer carão e fingir que não viu já é escolha.

Quando está sozinha, Virginia sabe conversar, sorrir e alimentar a máquina de notícias como poucas. Ao lado de Vini Jr., porém, parece acreditar que virou integrante da realeza europeia. Só esqueceram de avisar que namoro com jogador famoso não vem com título de nobreza.