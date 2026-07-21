Bispo Bruno Leonardo lidera o ranking brasileiro de canais do YouTube - Foto: reprodução

Bispo Bruno Leonardo lidera o ranking brasileiro de canais do YouTube Foto: reprodução

Publicado 21/07/2026 07:10

Um ranking dos maiores canais brasileiros colocou a CazéTV na décima posição e revelou um campeão que muita gente sequer conhecia. Com mais de 75 milhões de inscritos, o bispo Bruno Leonardo reina absoluto no YouTube, à frente de KondZilla, Luccas Neto e outros gigantes da plataforma.

A curiosidade logo virou desconfiança. Várias pessoas foram conferir o canal e disseram que já estavam inscritas, embora não se lembrassem de ter apertado botão algum. Até agora, porém, não existe prova de que o religioso tenha comprado ou incluído seguidores de forma irregular.

Bruno publica orações diariamente e transformou a fé num verdadeiro império digital. Mas, enquanto a plataforma não explica o mistério, fica a pergunta que nem oração conseguiu responder: como tanta gente virou inscrita sem nem saber quem era o dono do canal?