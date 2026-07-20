Carla Ferro tem conquistado as candidatas com elegância e acolhimento durante o confinamento do Miss Universe Brasil - Divulgação

Carla Ferro tem conquistado as candidatas com elegância e acolhimento durante o confinamento do Miss Universe BrasilDivulgação

Publicado 20/07/2026 11:30

A primeira-dama do Miss Universe Brasil, Carla Ferro, tem sido um dos grandes destaques do confinamento realizado no Morro dos Anjos, em Bandeirantes, no Paraná. Casada com Rodrigo Ferro, presidente do concurso, ela conquistou as candidatas com educação, elegância e uma atenção que vai muito além das fotografias oficiais.

Representante do Rio de Janeiro, Bruna Zanardo definiu Carla como “uma grande mãe e uma grande amiga das misses”. Segundo a candidata, a primeira-dama tem acompanhado de perto a rotina do confinamento, sempre com postura, refinamento e uma palavra de carinho.

Católica e devota de São Miguel Arcanjo, Carla mantém uma forte ligação com a fé. Próximo ao Morro dos Anjos, resort da família Ferro, fica o santuário de Bandeirantes, considerado um dos maiores do mundo dedicados ao arcanjo. Fé, aliás, é um assunto levado a sério por ela.

A diferença para outros tempos é visível. Depois de anos marcados por reclamações de coordenadores estaduais, destratos e um clima que muitas vezes parecia mais quartel do que concurso de beleza, a atual organização aposta no diálogo, no respeito e nas boas relações.

A gritaria saiu de cena. Entraram a elegância, o acolhimento e uma primeira-dama que sabe ocupar seu lugar sem precisar disputar a coroa com ninguém.