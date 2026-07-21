Luiza Zveiter revelou ter perdido vários dentes após complicações da bariátrica - Reprodução/ Instagram

Luiza Zveiter revelou ter perdido vários dentes após complicações da bariátricaReprodução/ Instagram

Publicado 21/07/2026 10:00

Luiza Zveiter, conhecida pelas participações no Mais Você, revelou uma consequência devastadora enfrentada depois de uma cirurgia bariátrica. A jornalista emagreceu 70 quilos, mas, com o passar dos anos, viu vários dentes serem corroídos até precisar retirá-los.

Após a operação, Luiza passou a sofrer com episódios frequentes de vômito. O ácido do estômago chegava constantemente à boca e destruía, pouco a pouco, o esmalte dos dentes. Quando percebeu a gravidade da situação, o estrago já era grande e ela precisou começar uma reconstrução completa do sorriso.

Mesmo trabalhando diante das câmeras, a repórter chegou a evitar falar e sorrir por vergonha. Hoje, pesando 61 quilos, diz que não se arrepende da cirurgia, mas admite que não estava preparada para todas as consequências. Perdeu peso, ganhou qualidade de vida e, de quebra, recebeu uma conta bem salgada do próprio organismo.