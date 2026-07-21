Luiza Zveiter revelou ter perdido vários dentes após complicações da bariátricaReprodução/ Instagram
Bariátrica faz repórter da Globo perder vários dentes
Luiza Zveiter perdeu 70 quilos após a cirurgia, mas sofreu corrosão dentária provocada por episódios frequentes de vômito
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