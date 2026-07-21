Luana Piovani publicou a imagem de um cemitério após a troca de ataques com Carlinhos Maia - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Luana Piovani publicou a imagem de um cemitério após a troca de ataques com Carlinhos MaiaREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 21/07/2026 09:00

A confusão começou quando Luana Piovani compartilhou um vídeo que atacava Carlinhos Maia por sua relação com casas de apostas. Ela marcou o influenciador e ainda acrescentou uma figurinha de cocô. Carlinhos, que não costuma levar desaforo para casa, devolveu chamando a atriz de “galega azeda”, “mulher doida” e dizendo que ela fuma maconha, mas vive estressada.

Ele ainda afirmou que Luana ficou “tão chata que deixou de ser gata”, sugeriu terapia e a convidou para conhecer o Rancho do Maia, talvez na esperança de que uns dias entre influenciadores resolvessem o mau humor. Carlinhos também relembrou uma antiga discussão dos dois em Fernando de Noronha por causa de um som alto.

Pouco depois do tiroteio, Luana publicou a imagem de um cemitério perto de casa e escreveu: “Tão lindinho”. Ela não citou Carlinhos, claro. Mas, no duelo das indiretas, Piovani não manda flores. Mostra logo o cemitério e deixa o adversário procurar o próprio jazigo.