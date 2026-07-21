Jogadores argentinos viraram as costas durante a premiação da Espanha - Foto: reprodução

Jogadores argentinos viraram as costas durante a premiação da EspanhaFoto: reprodução

Publicado 21/07/2026 11:40

A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo para a Espanha, mas o vexame não terminou no apito. Enquanto os jogadores espanhóis recebiam as medalhas de campeões, atletas argentinos viraram as costas para a cerimônia.

O gesto rapidamente ganhou repercussão e foi interpretado como falta de respeito aos vencedores. Houve quem tentasse justificar a atitude pela frustração da derrota, mas tristeza não costuma servir como passe livre para a falta de educação.

Os hermanos ficaram sem a taça e ainda entregaram uma bela cena para o pós-jogo. Porque perder uma final acontece. Perder a elegância diante das câmeras do mundo inteiro já exige outro tipo de talento.