Maria Corsato é pré-candidata a deputada estadual - Foto: reprodução

Maria Corsato é pré-candidata a deputada estadualFoto: reprodução

Publicado 22/07/2026 09:00

Gente, agora eu entendi tudo! Acabei de descobrir que Maria Corsato, a delegada que ficou conhecida por atuar no caso envolvendo Deolane Bezerra, é pré-candidata a deputada estadual. Pronto. Aí a ficha caiu e aquela cena de ontem à noite, no protesto em defesa de Deolane Bezerra, ganhou outro significado.

Não estou defendendo Deolane e muito menos dizendo que a delegada está errada em investigar quem quer que seja. Se a influenciadora cometeu algum crime, que responda por isso. Mas por que Maria Corsato foi justamente a um ato lotado de apoiadores de Deolane, sabendo perfeitamente o clima que encontraria?

Ela apareceu, encarou os fãs, bateu boca e mostrou firmeza diante de uma coleção de celulares e câmeras. Tudo fresquinho, registrado e pronto para circular nas redes sociais.

Agora, sabendo da pré-candidatura, fica difícil não enxergar também uma movimentação política naquela aparição. A imagem construída foi perfeita para quem pretende disputar voto com o discurso da segurança pública: uma delegada de pulso, que não se intimida e enfrenta até uma multidão hostil.

Pode ter sido apenas vontade de acompanhar a manifestação? Pode. Mas a cena teve cheiro de campanha antes mesmo de a campanha começar.

Danada a delegada, hein?! Foi ao protesto de Deolane e saiu de lá apresentando suas credenciais para as urnas.