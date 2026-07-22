Maria Corsato é pré-candidata a deputada estadualFoto: reprodução
Agora tudo faz sentido: delegada do caso Deolane já mira as urnas
Maria Corsato, conhecida pelo caso Deolane, surge em protesto e levanta suspeitas de movimentação para a pré-campanha
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Boato sem prova tenta manchar o Miss Brasil antes da final
Organização esclarece candidatas, recebe apoio do grupo e rebate história de resultado supostamente acertado antes da final
Ao lado de Vini Jr., Virginia ignora imprensa e assessor encurrala repórter
Ao lado do jogador, influenciadora ignora jornalistas enquanto assessor encurrala e toca repórter durante abordagem
Argentina perde a Copa e também perde a elegância
Após derrota para a Espanha, jogadores argentinos viram as costas durante a entrega das medalhas aos campeões
Bariátrica faz repórter da Globo perder vários dentes
Luiza Zveiter perdeu 70 quilos após a cirurgia, mas sofreu corrosão dentária provocada por episódios frequentes de vômito
Após barraco, Luana Piovani leva Carlinhos Maia ao cemitério
Atriz entra em guerra com influenciador e, após troca de ataques, publica imagem de um cemitério perto de casa
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