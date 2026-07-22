Maria Corsato é pré-candidata a deputada estadualFoto: reprodução

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Andrei Lara
Gente, agora eu entendi tudo! Acabei de descobrir que Maria Corsato, a delegada que ficou conhecida por atuar no caso envolvendo Deolane Bezerra, é pré-candidata a deputada estadual. Pronto. Aí a ficha caiu e aquela cena de ontem à noite, no protesto em defesa de Deolane Bezerra, ganhou outro significado.
Não estou defendendo Deolane e muito menos dizendo que a delegada está errada em investigar quem quer que seja. Se a influenciadora cometeu algum crime, que responda por isso. Mas por que Maria Corsato foi justamente a um ato lotado de apoiadores de Deolane, sabendo perfeitamente o clima que encontraria?
Ela apareceu, encarou os fãs, bateu boca e mostrou firmeza diante de uma coleção de celulares e câmeras. Tudo fresquinho, registrado e pronto para circular nas redes sociais.
Agora, sabendo da pré-candidatura, fica difícil não enxergar também uma movimentação política naquela aparição. A imagem construída foi perfeita para quem pretende disputar voto com o discurso da segurança pública: uma delegada de pulso, que não se intimida e enfrenta até uma multidão hostil.
Pode ter sido apenas vontade de acompanhar a manifestação? Pode. Mas a cena teve cheiro de campanha antes mesmo de a campanha começar.
Danada a delegada, hein?! Foi ao protesto de Deolane e saiu de lá apresentando suas credenciais para as urnas.