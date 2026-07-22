Candidatas ao Miss Universe Brasil reunidas antes da grande finaldivulgação/ Miss Brasil
Diante do barulho, a organização nacional reuniu as candidatas, apresentou os esclarecimentos e recebeu o apoio delas. Nada de revolta interna, debandada ou motim de salto alto. As mulheres que estão vivendo o concurso de perto demonstraram confiança na condução da competição.
É sempre a mesma novela: quando a final se aproxima e algumas candidatas despontam, aparece alguém tentando transformar preferência pessoal em denúncia. Como não consegue escolher a vencedora, tenta desmoralizar quem vai escolher.
O Miss Universe Brasil será realizado no próximo sábado, com transmissão nacional pela Record. No palco, haverá avaliação, torcida e, naturalmente, resultado. Fora dele, sobra gente querendo ganhar no grito uma disputa para a qual nem se inscreveu.
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