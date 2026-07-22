Candidatas ao Miss Universe Brasil reunidas antes da grande final - divulgação/ Miss Brasil

Candidatas ao Miss Universe Brasil reunidas antes da grande finaldivulgação/ Miss Brasil

Publicado 22/07/2026 07:00

A poucos dias da final do Miss Universe Brasil, uma história sobre um suposto resultado previamente acertado começou a circular nos bastidores. Provas? Até agora, nenhuma. Documento, áudio, mensagem ou qualquer coisa que sustente a conversa também não apareceu.



Diante do barulho, a organização nacional reuniu as candidatas, apresentou os esclarecimentos e recebeu o apoio delas. Nada de revolta interna, debandada ou motim de salto alto. As mulheres que estão vivendo o concurso de perto demonstraram confiança na condução da competição.



É sempre a mesma novela: quando a final se aproxima e algumas candidatas despontam, aparece alguém tentando transformar preferência pessoal em denúncia. Como não consegue escolher a vencedora, tenta desmoralizar quem vai escolher.



O Miss Universe Brasil será realizado no próximo sábado, com transmissão nacional pela Record. No palco, haverá avaliação, torcida e, naturalmente, resultado. Fora dele, sobra gente querendo ganhar no grito uma disputa para a qual nem se inscreveu.

Porque, para jogar lama, não precisa de faixa. Basta ter tempo livre e nenhuma prova.