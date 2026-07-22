A Foggo Entertainment, representante da Blaze no Brasil, comprou uma suíte duplex de R$ 12,5 milhões no luxuoso Cidade Matarazzo, em São PauloFoto: reprodução
Blaze fatura R$ 1,9 bi, compra suíte e MP cobra R$ 380 mi
Bet faturou R$ 1,9 bilhão, comprou suíte de luxo e pode enfrentar pedido de R$ 380 milhões por dano moral coletivo
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Flip começa hoje e faz de Paraty o endereço da cultura
Festa literária reúne grandes autores, celebridades e uma intensa programação cultural nas ruas históricas de Paraty
Agora tudo faz sentido: delegada do caso Deolane já mira as urnas
Maria Corsato, conhecida pelo caso Deolane, surge em protesto e levanta suspeitas de movimentação para a pré-campanha
Boato sem prova tenta manchar o Miss Brasil antes da final
Organização esclarece candidatas, recebe apoio do grupo e rebate história de resultado supostamente acertado antes da final
Ao lado de Vini Jr., Virginia ignora imprensa e assessor encurrala repórter
Ao lado do jogador, influenciadora ignora jornalistas enquanto assessor encurrala e toca repórter durante abordagem
Argentina perde a Copa e também perde a elegância
Após derrota para a Espanha, jogadores argentinos viram as costas durante a entrega das medalhas aos campeões
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