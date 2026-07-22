A Foggo Entertainment, representante da Blaze no Brasil, comprou uma suíte duplex de R$ 12,5 milhões no luxuoso Cidade Matarazzo, em São Paulo - Foto: reprodução

A Foggo Entertainment, representante da Blaze no Brasil, comprou uma suíte duplex de R$ 12,5 milhões no luxuoso Cidade Matarazzo, em São PauloFoto: reprodução

Publicado 22/07/2026 11:45

A Blaze faturou R$ 1,9 bilhão entre janeiro e novembro de 2025, segundo um balancete interno obtido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com os números em mãos, o MPDFT passou a defender uma indenização de R$ 380 milhões por dano moral coletivo, equivalente a 20% do faturamento bruto informado pela empresa.

Enquanto a conta corre na Justiça, a Foggo Entertainment, representante da plataforma no Brasil, comprou uma suíte duplex de R$ 12,5 milhões no luxuoso Cidade Matarazzo, em São Paulo. O imóvel tem 218 metros quadrados e integra o Rosewood, hotel seis estrelas instalado perto da Avenida Paulista.

A Foggo possui capital social de apenas R$ 10 mil. É aquela velha mágica empresarial: capital de quitinete, patrimônio de cobertura. A Blaze ainda despejou R$ 330 milhões em publicidade, mas seus verdadeiros donos continuam desconhecidos no Brasil.

A empresa ainda não foi condenada a pagar os R$ 380 milhões. Por enquanto, trata-se de um pedido apresentado no processo. Dinheiro para propaganda e suíte de luxo não falta. Mostrar quem realmente manda no cassino, pelo visto, é a aposta mais difícil.