Ana Maria Braga durante o programa ‘Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga durante o programa ‘Mais Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/07/2026 10:00

Ana Maria Braga resolveu ensinar no Mais Você uma barra de chocolate feita com óleo de coco e cacau em pó. Na hora da prova, todo mundo elogiou. Pouco depois, veio a verdade que o paladar tentou esconder: parte da equipe começou a passar mal.

A própria apresentadora reclamou de uma dor de estômago danada, enquanto Juju Massoka disse estar com a sensação de um tijolo na barriga. Louro Mané ainda entregou que metade da equipe já estava no banheiro.

No fim, Ana Maria alertou que a quantidade de óleo de coco pode pesar para quem não está acostumado. A receita até pode ser saudável, mas, pelo visto, precisava vir acompanhada de uma caixa de remédio e do endereço do banheiro mais próximo.