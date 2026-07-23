Virginia Fonseca e Vini Jr. durante festa julina no Rio - reprodução/instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr. durante festa julina no Rioreprodução/instagram

Publicado 23/07/2026 07:00

Virginia Fonseca fez parecer que sua saída da Globo havia sido tranquila, conversada e acertada entre as partes. Só que essa versão agora começa a desmanchar mais rápido do que maquiagem em dia de calor.



Nos bastidores, a conversa seria bem diferente: a ordem teria partido de gente muito acima de Luciano Huck, e Virginia teria sido pega completamente de surpresa. Ou seja, aquele papo de “comum acordo” pode ter sido apenas uma embalagem bonita para esconder um belo pé na bunda televisivo. Leo Dias tocou no assunto discretamente e garantiu que “a coisa era muito mais feia”, mas não revelou o motivo.



Agora ficou pior. Além de demitida, Virginia teria tentado vender ao público uma história que não aconteceu. E a pergunta que não quer calar é: o que ela fez de tão grave para a Globo cortar sua participação e ainda todo mundo fingir que foi uma despedida amigável?

‘I love São Gonçalo’ e a bet no cangote

Virginia Fonseca está com uma agenda de causar inveja. Depois de comandar uma barraca do beijo em sua própria festa julina, trocar beijões com Vini Jr. e curtir praia no Rio, a influenciadora desembarcou em São Gonçalo, cidade natal do jogador. E Vini, pelo visto, está fazendo tudo o que a patroa quer.

Mas o passeio romântico veio justamente quando a Justiça determinou que Virginia apagasse, em até 48 horas, anúncios de apostas considerados irregulares. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal, que também cobra dela e da Blaze R$ 380 milhões para indenizar apostadores que teriam perdido dinheiro após serem influenciados pela publicidade.



Enquanto o Ministério Público está que está na bet, Virginia posa de fofa em São Gonçalo, cercada de churrasco, família e projeto social. Coincidência ou a visita perfeita para tentar abafar o babado? Só espero que a equipe da “Loira Tigresa”, novo apelido de Virginia dado por esta coluna, tenha deixado as patadas em casa. Na praia, Katharine Alves, repórter do Portal LeoDias, foi barrada quando tentou se aproximar para falar com Virginia. A patroa distribui sorrisos, mas a turma ao redor parece gostar mesmo é de mostrar as garras.