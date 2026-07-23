Mariana Meneses comentou o suposto romance do ex nas redes sociais - reprodução do instagram

Mariana Meneses comentou o suposto romance do ex nas redes sociais reprodução do instagram

Publicado 23/07/2026 08:30

Mariana Meneses não engoliu a notícia de que Andrew Garcia, seu ex-namorado, estaria vivendo um romance com Lucas Guimarães (ex de Carlinhos Maia). Em uma live, ela disse acreditar que a história não passa de uma jogada de marketing para movimentar o perfil do rapaz.

Mas peraí, gente: não foi essa mesma Mariana que, na semana passada, disse que apoiava o ex? Agora resolveu atacar, questionar a masculinidade do rapaz e ainda insinuar que ele aceitaria sustentar tudo por fama. Mudou de ideia muito rápido, né?

No fim, soltou a frase que garantiu o corte nas redes sociais: “Meu ex virou viado”. Se o romance é real, ninguém sabe. Mas Mariana, que antes apoiava e agora apareceu indignada, também parece ter descoberto que esse assunto rende. Quer biscoito também, querida?