Mariana Meneses comentou o suposto romance do ex nas redes sociais reprodução do instagram
‘Meu ex virou viad*’: Mariana detona suposto affair
Ex de Andrew Garcia questiona o suposto romance com Lucas Guimarães após ter declarado apoio ao rapaz
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Globo deu pé na bunda e Virginia teria inventado acordo
Influenciadora teria sido pega de surpresa e vendido ao público uma versão amigável para sua saída da Globo
Blaze fatura R$ 1,9 bi, compra suíte e MP cobra R$ 380 mi
Bet faturou R$ 1,9 bilhão, comprou suíte de luxo e pode enfrentar pedido de R$ 380 milhões por dano moral coletivo
Flip começa hoje e faz de Paraty o endereço da cultura
Festa literária reúne grandes autores, celebridades e uma intensa programação cultural nas ruas históricas de Paraty
Agora tudo faz sentido: delegada do caso Deolane já mira as urnas
Maria Corsato, conhecida pelo caso Deolane, surge em protesto e levanta suspeitas de movimentação para a pré-campanha
Boato sem prova tenta manchar o Miss Brasil antes da final
Organização esclarece candidatas, recebe apoio do grupo e rebate história de resultado supostamente acertado antes da final
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