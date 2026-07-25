Virginia Fonseca e Vini Jr. durante visita ao Cristo Redentor - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr. durante visita ao Cristo RedentorReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2026 08:28

Vini Jr. apareceu ao lado de Virginia Fonseca, no Cristo Redentor, usando três relógios de luxo no mesmo pulso. Três. Os modelos atribuídos às peças variam de cerca de R$ 204 mil a R$ 3 milhões. Porque Vini não quis escolher um. Levou logo os três para passear no Cristo.

As peças podem valer milhões, mas o excesso saiu de graça. Um relógio já mostrava riqueza. Dois mostrariam exagero. O terceiro entrou apenas para confirmar que discrição realmente não fazia parte do passeio.

Virginia levou o jogador para conhecer o Cristo. Vini aproveitou e exibiu uma relojoaria portátil. No fim, ninguém sabe que horas eram. Mas o patrimônio chegou pontualmente à fotografia.