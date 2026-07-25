Virginia Fonseca e Vini Jr. durante visita ao Cristo RedentorReprodução/Instagram
Vini Jr. usa três relógios e o bom gosto perde a hora
Jogador apareceu com três relógios de luxo no mesmo pulso durante passeio ao Cristo Redentor com Virginia Fonseca
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Criadores de conteúdo ganharam destaque na apresentação das novidades do canal enquanto profissionais de televisão ficaram de fora
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