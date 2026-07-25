Virginia Fonseca e Vini Jr. durante visita ao Cristo RedentorReprodução/Instagram

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Andrei Lara
Vini Jr. apareceu ao lado de Virginia Fonseca, no Cristo Redentor, usando três relógios de luxo no mesmo pulso. Três. Os modelos atribuídos às peças variam de cerca de R$ 204 mil a R$ 3 milhões. Porque Vini não quis escolher um. Levou logo os três para passear no Cristo.
As peças podem valer milhões, mas o excesso saiu de graça. Um relógio já mostrava riqueza. Dois mostrariam exagero. O terceiro entrou apenas para confirmar que discrição realmente não fazia parte do passeio.
Virginia levou o jogador para conhecer o Cristo. Vini aproveitou e exibiu uma relojoaria portátil. No fim, ninguém sabe que horas eram. Mas o patrimônio chegou pontualmente à fotografia.