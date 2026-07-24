Andréa Sorvetão contou que seria substituta de Xuxa durante licença-maternidade - Reprodução / Internet

Andréa Sorvetão contou que seria substituta de Xuxa durante licença-maternidadeReprodução / Internet

Publicado 24/07/2026 07:00 | Atualizado 24/07/2026 08:24

Andréa Sorvetão resolveu colocar mais lenha numa fogueira que já queima há alguns anos. Depois de Xuxa afirmar que não rompe amizade por causa de política, mas que não mantém por perto ex-paquitas com atitudes homofóbicas, a antiga assistente de palco respondeu pelas redes sociais.



Sorvetão negou que o rótulo sirva para ela e para o marido, Conrado. Segundo Andréa, o afastamento aconteceu depois que os dois se apresentaram publicamente como um casal “hétero, cristão e tradicional”. Para ela, o rompimento foi político, sim, e Xuxa estaria tentando associá-los à homofobia desde então.



Mas Andréa não ficou apenas na própria defesa. Sem revelar nomes, afirmou que existe ex-paquita próxima da apresentadora que já teria mandado um fã “virar homem”. Também citou outra que teria se recusado a tirar uma fotografia com uma drag queen. Ou seja, Sorvetão se defendeu e ainda deixou um belo ponto de interrogação sobre as antigas colegas.



A nova troca de farpas acontece justamente às vésperas de O Último Voo da Nave, show que Xuxa fará neste sábado, dia 25, às 19h, no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação terá a participação de ex-paquitas e celebra a trajetória da Rainha dos Baixinhos.



A nave ainda nem levantou voo, mas a turma do passado já está sacudindo a cabine. E, pelo visto, o reencontro das Paquitas terá muito sorriso no palco e alguns assuntos cuidadosamente esquecidos nos bastidores.