Andréa Sorvetão contou que seria substituta de Xuxa durante licença-maternidadeReprodução / Internet
Sorvetão negou que o rótulo sirva para ela e para o marido, Conrado. Segundo Andréa, o afastamento aconteceu depois que os dois se apresentaram publicamente como um casal “hétero, cristão e tradicional”. Para ela, o rompimento foi político, sim, e Xuxa estaria tentando associá-los à homofobia desde então.
Mas Andréa não ficou apenas na própria defesa. Sem revelar nomes, afirmou que existe ex-paquita próxima da apresentadora que já teria mandado um fã “virar homem”. Também citou outra que teria se recusado a tirar uma fotografia com uma drag queen. Ou seja, Sorvetão se defendeu e ainda deixou um belo ponto de interrogação sobre as antigas colegas.
A nova troca de farpas acontece justamente às vésperas de O Último Voo da Nave, show que Xuxa fará neste sábado, dia 25, às 19h, no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação terá a participação de ex-paquitas e celebra a trajetória da Rainha dos Baixinhos.
A nave ainda nem levantou voo, mas a turma do passado já está sacudindo a cabine. E, pelo visto, o reencontro das Paquitas terá muito sorriso no palco e alguns assuntos cuidadosamente esquecidos nos bastidores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.