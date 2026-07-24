Virginia Fonseca (foto), Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram excluídos da ação, que continua contra uma das empresas citadasReprodução do Instagram
Virginia, Deolane e Carlinhos Maia escapam de ação das bets
Justiça de Campinas excluiu o trio do processo movido por um homem que afirma ter perdido mais de R$ 100 mil em apostas
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