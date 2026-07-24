Virginia Fonseca (foto), Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram excluídos da ação, que continua contra uma das empresas citadas - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca (foto), Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram excluídos da ação, que continua contra uma das empresas citadasReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2026 08:30

Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram retirados de uma ação que tramita na 5ª Vara Cível de Campinas, em São Paulo. O processo foi movido por um homem que afirma ter perdido mais de R$ 100 mil em apostas e desenvolvido compulsão por jogos após conhecer uma plataforma divulgada pelos três.

O juiz Bruno Gonçalves Mauro Terra entendeu que os influenciadores participaram da publicidade, mas não tinham relação direta com o serviço prestado pela empresa de apostas. Por isso, decidiu excluí-los do processo, que continua contra uma das companhias citadas.

A decisão não entrou no mérito da responsabilidade dos famosos pelas perdas. Apenas concluiu que eles não deveriam responder nessa ação. Fizeram a propaganda, atraíram os olhares e, na hora da cobrança, conseguiram deixar a mesa antes de a conta chegar.