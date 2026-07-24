Jão reaparece após mais de um ano afastado e anuncia seu quinto álbum - REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Jão reaparece após mais de um ano afastado e anuncia seu quinto álbumREPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Publicado 24/07/2026 11:00

Jão cansou de brincar de fantasma. Depois de mais de um ano longe dos palcos e dos holofotes, o cantor resolveu reaparecer e anunciou a chegada de seu quinto álbum. O afastamento havia sido comunicado sem data para terminar, o que deixou uma legião de fãs vivendo de lembrança, vídeo antigo e esperança.

Quando decidiu dar um tempo, Jão disse que queria descansar, cuidar da vida pessoal e sumir de verdade. Chegou a afirmar que pretendia “virar um fantasma”. Pois o espírito baixou novamente. E não voltou discretamente, não. Além do disco novo, o cantor prepara uma audição pública no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para reunir milhares de fãs.

Antes de desaparecer, ele prometeu que voltaria “maior que o mundo”. Modéstia passou longe, mas artista sem exagero vira funcionário de repartição.