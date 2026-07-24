Evento apresentou novos estúdios, cenários e mudanças na programação da GloboNews Foto: reprodução
GloboNews troca jornalistas por influenciadores em evento de 30 anos
Criadores de conteúdo ganharam destaque na apresentação das novidades do canal enquanto profissionais de televisão ficaram de fora
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Virginia, Deolane e Carlinhos Maia escapam de ação das bets
Justiça de Campinas excluiu o trio do processo movido por um homem que afirma ter perdido mais de R$ 100 mil em apostas
Sorvetão rebate Xuxa e joga outras Paquitas na fogueira
Ex-paquita se defende de acusação de homofobia e afirma que outras antigas companheiras também têm histórias para explicar
Casa do Patrão acaba e Record volta a respirar
Reality deixa a programação e Record recupera a vice-liderança em parte do horário nobre
Receita de Ana Maria faz equipe correr para o banheiro
Chocolate preparado no ‘Mais Você’ provoca mal-estar e leva parte da equipe do programa ao banheiro
‘Meu ex virou viad*’: Mariana detona suposto affair
Ex de Andrew Garcia questiona o suposto romance com Lucas Guimarães após ter declarado apoio ao rapaz
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