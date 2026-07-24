Evento apresentou novos estúdios, cenários e mudanças na programação da GloboNews - Foto: reprodução

Evento apresentou novos estúdios, cenários e mudanças na programação da GloboNews Foto: reprodução

Publicado 24/07/2026 10:00

A GloboNews reuniu convidados, na última terça-feira, dia 21, para apresentar as novidades de seus 30 anos, incluindo novos estúdios, cenários e mudanças na programação, que entram oficialmente no ar em agosto.

Até aí, tudo certo. O que chamou atenção nos bastidores foi a escolha da plateia. Influenciadores digitais ganharam espaço de destaque, enquanto jornalistas que trabalham diariamente cobrindo televisão ficaram fora da lista.

A estratégia seria aproximar o canal do público das redes sociais. Modernizar é preciso, claro. Só ficou uma dúvida: para comemorar três décadas de jornalismo, esquecer justamente parte dos jornalistas não parece a homenagem mais delicada do mundo.