Brunna Gonçalves voltou ao palco como bailarina de Ludmilla e simulou cena de sexo oral na esposa - Foto: reprodução

Brunna Gonçalves voltou ao palco como bailarina de Ludmilla e simulou cena de sexo oral na esposaFoto: reprodução

Publicado 25/07/2026 12:40

Ludmilla começou a carreira como MC Beyoncé. Hoje, está mais para Madonna do baile: provocação, sensualidade e zero economia no close. No show de quinta-feira, no Rio, Brunna Gonçalves voltou ao posto de bailarina da esposa e mostrou que a coreografia do casal está cada vez mais íntima.

Em determinado momento, Brunna se ajoelhou diante de Ludmilla numa cena tão explícita que ninguém precisou de coreógrafo para traduzir. Aquilo já não parecia apenas dança. Era praticamente um trecho da lua de mel com iluminação, telão e ingresso vendido.

Antes da apresentação, Brunna ganhou um mimo da esposa. No palco, tratou de agradecer do jeito dela. Ludmilla saiu da fase MC Beyoncé e entrou de vez na era Madonna sem censura. A música tocava, mas quem roubou a cena foi a coreografia de motel cinco estrelas. Moderna, ousada e, convenhamos, quase uma baixaria.