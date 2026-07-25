Anitta movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (23) com a estreia de "EQUILIBRIVM II". - Reprodução Instagram

Anitta movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (23) com a estreia de "EQUILIBRIVM II".Reprodução Instagram

Publicado 25/07/2026 17:25

Flora Matos resolveu comentar os lançamentos da semana e disse que um álbum pop recém-lançado teria sido feito inteiro por inteligência artificial, das músicas aos vídeos. Não citou Anitta, mas a pedrada veio com nome, sobrenome e CEP. A internet entendeu na hora.

Como se não bastasse, Flora ainda disse que toparia ajudar a artista a fazer um projeto que ela própria considerasse de qualidade, desde que fosse paga. Ou seja: primeiro chamou o trabalho de artificial e depois se apresentou como solução. Humildade, pelo visto, também não entrou no estúdio.

A inteligência pode até ser artificial, mas a vontade de esculachar foi totalmente artesanal. Flora não deu uma opinião. Entregou laudo, sentença e ainda se candidatou ao emprego.