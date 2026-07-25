Anitta movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (23) com a estreia de "EQUILIBRIVM II".Reprodução Instagram
Flora Mattos chama disco de Anitta de robô e se oferece para salvá-lo
Flora Matos atribuiu um lançamento pop à inteligência artificial e se ofereceu para ajudar a artista mediante pagamento
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Brunna Gonçalves simula sexo oral em Ludmilla no palco
Brunna Gonçalves voltou a dançar com a esposa em uma coreografia que levou a intimidade do casal para o palco
Ana Carolina perde a paciência e xinga a equipe no palco
Cantora interrompeu show na Bahia após nova falha no equipamento e dirigiu palavrões à equipe diante do público
Vini Jr. usa três relógios e o bom gosto perde a hora
Jogador apareceu com três relógios de luxo no mesmo pulso durante passeio ao Cristo Redentor com Virginia Fonseca
Jão sai do sumiço e volta prometendo ser maior que o mundo
Depois de mais de um ano afastado, cantor anuncia o quinto álbum e prepara audição pública em São Paulo
GloboNews troca jornalistas por influenciadores em evento de 30 anos
Criadores de conteúdo ganharam destaque na apresentação das novidades do canal enquanto profissionais de televisão ficaram de fora
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