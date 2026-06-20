Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do MundoDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Copa do Mundo serviu de inspiração para um novo ensaio fotográfico de Andressa Mancini. Atual detentora do título de Miss Bumbum Sergipe 2025, a modelo aproveitou o clima para posar com um figurino nas cores do Brasil.
fotogaleria
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Andressa Mancini é Miss Bumbum Sergipe de 2025 e fez ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo - Divulgação
Conhecida pela participação no programa "Teste de Fidelidade", da RedeTV!, Andressa revelou uma fantasia sexual que sempre imaginou, de fazer amor em um estádio lotado. Segundo a modelo, o interesse está ligado à energia criada por milhares de torcedores acompanhando um jogo decisivo.
“Sempre achei fascinante a energia de um estádio lotado. A emoção da torcida, os gritos, a comemoração dos gols e toda aquela atmosfera criam um cenário único. É um ambiente que considero muito envolvente e que sempre despertou minha curiosidade. Seria fantástico fazer amor nesse ambiente”, conta.
“O futebol mexe com sentimentos, paixão e adrenalina. Acho que isso torna tudo mais especial”, diz.
Ao comentar a possibilidade de viver experiências em locais movimentados, a Miss Bumbum afirmou que não se incomoda em ser o centro das atenções.
“Adoro me exibir. Existe algo na ideia de estar em um lugar cheio de gente que me desperta curiosidade. A possibilidade de chamar atenção tornam tudo mais emocionante para mim”, revela.
“Se um dia eu realizar essa fantasia, com certeza gostaria que fosse em uma grande final. Afinal, se é para viver uma emoção inesquecível, que seja em grande estilo”, diverte-se.