Jão revela impacto de fala de Fernanda Torres em novo álbum - Reprodução / X / Instagram

Jão revela impacto de fala de Fernanda Torres em novo álbumReprodução / X / Instagram

Publicado 27/07/2026 10:38

Jão: “A Fernanda Torres disse que a pior coisa que poderia acontecer com alguém é perder o interesse pela vida, e agora, aqui na frente da minha família, eu percebo o quanto a música é um privilégio.” pic.twitter.com/qgw8iyfu0v — POPTime (@poptime) July 26, 2026

O cantor também contou que a criação do disco o ajudou a atravessar um momento difícil. Jão perdeu o pai, Carlos, há pouco mais de um ano e passou meses afastado dos holofotes antes de anunciar o novo projeto. "Eu tinha isso pra fazer no meu dia. Foi um processo em que fui muito feliz, inclusive", afirmou, ao explicar que o álbum o ajudou a lidar com as "circunstâncias".Anunciado como uma audição, e não como um show, o evento antecedeu a chegada de "Memórias Póstumas" às plataformas digitais. A estrutura montada no local, em formato de montanha, fazia referência a uma cova e reforçava os temas de encerramento de ciclos, transformação e renascimento presentes no disco.