Jão irá lançar novo álbum 'Memórias Póstumas' Reprodução/Instagram
O álbum irá contar com 14 novas músicas, em sua maior parte produzidas ou escritas pelo artista. A faixa “João” contou inteiramente com a composição de Pedro Tófani, namorado de Jão.
Em capa, revelada pelo cantor, ele aparece na garupa de uma moto junto de uma senhora de cabelos grisalhos, que comanda o veículo. O artista está vestido com uma roupa social preta, e segura um buquê de flores em mãos.
Na publicação, ele ressaltou o tema do disco, “14 músicas sobre a vida, nem sempre como ela é”. O projeto marca o retorno do cantor após o fim da “Superturnê” em 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.