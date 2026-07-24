Lorena Maria seguirá no posto de musa da Unidos de Padre Miguel Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Lorena Maria seguirá como musa da Unidos de Padre Miguel para o Carnaval de 2027. A influenciadora publicou um ensaio fotográfico inspirado em Oxum, orixá das águas doces, para anunciar a renovação com a escola de samba.
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Lorena Maria posou para ensaio inspirado em Oxum - Reprodução/Instagram
Lorena Maria - Reprodução/Instagram
Lorena Maria - Reprodução/Instagram
Lorena Maria seguirá no posto de musa da Unidos de Padre Miguel - Reprodução/Instagram
"A força de Oxum não está apenas no ouro que reluz, mas na mulher que permanece firme, que transforma dor em beleza, obstáculos em caminhos e fé em vitória". Com gratidão e orgulho, sigo como musa da Unidos de Padre Miguel", comunicou nas redes sociais. 
Em 2027, a agremiação da Série Ouro levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez. A escola será a quarta a desfilar no sábado, dia 6 de fevereiro.
 
 
 
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