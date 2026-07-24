Lorena Maria seguirá no posto de musa da Unidos de Padre Miguel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria seguirá no posto de musa da Unidos de Padre Miguel Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2026 15:08

Rio - Lorena Maria seguirá como musa da Unidos de Padre Miguel para o Carnaval de 2027. A influenciadora publicou um ensaio fotográfico inspirado em Oxum, orixá das águas doces, para anunciar a renovação com a escola de samba.

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"A força de Oxum não está apenas no ouro que reluz, mas na mulher que permanece firme, que transforma dor em beleza, obstáculos em caminhos e fé em vitória". Com gratidão e orgulho, sigo como musa da Unidos de Padre Miguel", comunicou nas redes sociais.

Em 2027, a agremiação da Série Ouro levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez. A escola será a quarta a desfilar no sábado, dia 6 de fevereiro.