Gi Fernandes entrou para o time de musas da Mangueira - Reprodução/Instagram

Gi Fernandes entrou para o time de musas da Mangueira Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2026 19:19

Rio - A Estação Primeira de Mangueira anunciou, na tarde desta sexta-feira (24), Gi Fernandes como nova musa da agremiação. A atriz é conhecida por integrar o elenco das séries "Justiça 2" e "Os Outros 3", ambas do Globoplay, e da novela "Mania de Você", da TV Globo.

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Em 2014, a artista fez o primeiro desfile na escola de samba na ala das crianças. Anos depois, ela passou a integrar oficialmente a ala de passistas como mascote, tornando-se a única integrante menor de idade naquele momento.

"O Carnaval sempre foi onde aprendi sobre disciplina, dedicação, coletividade e pertencimento. Muito antes de ser conhecida como atriz, eu já construía minha história na avenida. Eu sou criada no samba. É ali que somos reis e rainhas, que eu fortaleço minha autoestima para encarar o mundo e mostrar para outras meninas parecidas comigo que elas também podem ocupar esses espaços", afirma Gi.

A presidenta da Estação Primeira de Mangueira, Guanayra Firmino, destaca a importância de reconhecer trajetórias construídas dentro da escola. "Ver uma jovem que cresceu na nossa quadra, que fez do samba parte da sua formação e hoje retorna como musa é motivo de muito orgulho. A Gi representa uma geração que respeita a história da Mangueira e ajuda a construir o seu futuro. Sua trajetória inspira e reforça a força da nossa comunidade", diz.

Em 2027, a Mangueira levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Oyá Por Nós", desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França. A agremiação será a última a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.