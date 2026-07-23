Agnes Pimentel será musa da Imperatriz em 2027Vicky Costa / Divulgação
“Ser musa da Imperatriz é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande. É um lugar que exige respeito. Quero representar com verdade, mostrar que eu realmente gosto de estar ali, sem construir uma personagem. Na Avenida, meu corpo responde ao que eu sinto. É vivido. Eu quero que as pessoas vejam verdade, emoção e compromisso”, projeta a jovem, que desfilou como destaque de alegoria em 2026.
No Carnaval 2027, a Imperatriz será a quarta escola a desfilar, fechando a noite de segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro. O enredo é "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.