Agnes Pimentel será musa da Imperatriz em 2027 - Vicky Costa / Divulgação

Agnes Pimentel será musa da Imperatriz em 2027Vicky Costa / Divulgação

Publicado 23/07/2026 10:24 | Atualizado 23/07/2026 10:26

Rio - Após estrear na Sapucaí em 2026, a modelo Agnes Pimentel desfilará como musa da Imperatriz Leopoldinense no próximo Carnaval. O anúncio foi feito pela diretoria da agremiação, nesta quinta-feira (23).

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“Ser musa da Imperatriz é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande. É um lugar que exige respeito. Quero representar com verdade, mostrar que eu realmente gosto de estar ali, sem construir uma personagem. Na Avenida, meu corpo responde ao que eu sinto. É vivido. Eu quero que as pessoas vejam verdade, emoção e compromisso”, projeta a jovem, que desfilou como destaque de alegoria em 2026. “Ser musa da Imperatriz é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande. É um lugar que exige respeito. Quero representar com verdade, mostrar que eu realmente gosto de estar ali, sem construir uma personagem. Na Avenida, meu corpo responde ao que eu sinto. É vivido. Eu quero que as pessoas vejam verdade, emoção e compromisso”, projeta a jovem, que desfilou como destaque de alegoria em 2026.

Filha de ex-ritmista e nascida no Méier, ela viveu seus primeiros anos na Maré, na Vila dos Pinheiros. Mais do que celebrar um novo título, Agnes vê o posto como parte de uma construção de longo prazo dentro do Carnaval. “Quero construir um caminho sólido, com respeito, evolução e permanência”, revela.



No Carnaval 2027, a Imperatriz será a quarta escola a desfilar, fechando a noite de segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro. O enredo é "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira.