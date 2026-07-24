Nikolly Fernandes - Reprodução do Instagram

Nikolly FernandesReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2026 07:14

Rio - Nikolly Fernandes, de 20 anos, é a nova musa da Mangueira! A novidade foi compartilhada pela agremiação, nesta quarta-feira (23), por meio do Instagram. Intérprete de Kênia em "A Nobreza do Amor", da TV Globo, a artista integrava a tradicional ala de passistas da escola desde 2023.

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Na publicação, a Mangueira mencionou a história de Nikolly no Carnaval. "Nikolly desfila desde a infância e iniciou sua caminhada na Mangueira do Amanhã em 2018, onde integrou ala coreografada. Ao longo de sua trajetória no Carnaval, também passou por outras escolas mirins, onde atuou como porta-bandeira, participou de comissão de frente, foi passista e musa."

"Desde 2023, integra a tradicional ala de passistas da Estação Primeira de Mangueira, fortalecendo sua ligação com a escola. A paixão pela Verde e Rosa nasceu dentro de casa, herdada do pai e avó, e cresceu ao longo dos anos, acompanhando sua evolução na avenida", diz um trecho da publicação.

Nos comentários, a atriz não escondeu a felicidade com o novo cargo. "Ainda estou tremendo com essa notícia. Feliz demais por caminhar junto com a Mangueira honrando e respeitando esse chão tão sagrado! Estou muito emocionada. Muito obrigada à comunidade da Mangueira por ser colo sempre, obrigada a minha ala de Passistas da Mangueira por ser casa, agradeço também a nossa presidenta Guanayra Firmino pela responsabilidade em ano de um enredo tão especial. Oyá por nós, minha Mangueira."

Com o enredo "Oyá Por Nós", a Verde e Rosa homenageará uma das orixás mais conhecidas do Candomblé, associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação, no ano que vem.