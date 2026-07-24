Mestre Gilmar está de volta ao Império Serrano para comandar a Sinfônica do Samba - Divulgação

Mestre Gilmar está de volta ao Império Serrano para comandar a Sinfônica do SambaDivulgação

Publicado 24/07/2026 11:17 | Atualizado 24/07/2026 11:27

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Mestre Gilmar Cunha está de volta ao comando da Sinfônica do Samba, bateria que dirigiu entre os Carnavais de 2010 e 2020. Cria da comunidade, ele integrou a equipe que conquistou a Série A, atual Série Ouro, em 2017, resultado que garantiu o retorno da agremiação ao Grupo Especial."Voltar ao Império Serrano é voltar para casa. Foi aqui que vivi alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira, construí amizades, conquistei títulos e cresci como mestre de bateria. Tenho um carinho enorme por essa comunidade e volto muito motivado para retribuir toda a confiança", declarou Gilmar.Ele substitui Felipe Santos, responsável pela bateria no Carnaval 2026. Ao comunicar o desligamento, a escola agradeceu o trabalho e a dedicação do profissional durante o último ciclo.Outra novidade é a chegada de Daniel Silva como intérprete oficial. O cantor começou a trajetória no Império do Futuro e depois passou pelo próprio Império Serrano, onde permaneceu até 2004. Ele também defendeu escolas como Paraíso do Tuiuti, Império da Tijuca e Inocentes de Belford Roxo.Daniel esteve no carro de som do Tuiuti no título da Série Ouro de 2016. Agora, assume o posto que era ocupado por Vitor Cunha, cuja saída também foi anunciada pela agremiação. Em nota, o Império agradeceu os serviços prestados pelo intérprete no Carnaval 2026 e desejou sucesso na continuidade da carreira.As mudanças ocorrem na preparação para o desfile que marcará os 80 anos de fundação do Império Serrano. O enredo para 2027 será lançado nesta sexta-feira (24), às 19h, na Cinelândia, no Centro do Rio. A escola será a sexta a desfilar pela Série Ouro no dia 6 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.