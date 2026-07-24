Renato Esteves, carnavalesco do Império Serrano - Divulgação

Renato Esteves, carnavalesco do Império SerranoDivulgação

Publicado 24/07/2026 21:00

Rio - No ano em que festejará 80 anos de fundação, o Império Serrano terá uma comemoração ainda mais especial ao dividir a celebração com a União Nacional dos Estudantes (UNE), que completa 90 anos na mesma temporada. Com o enredo “Seja marginal, seja herói: a revolução em sua legítima razão”, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves e pelos enredistas Emanuelle Rosa e Jorge Sant’Anna, a escola exaltará a força da contracultura e dos movimentos artísticos que se transformaram em instrumentos de resistência durante da ditadura militar (1964-1985).

fotogaleria

A proposta levará para a Avenida a participação do movimento estudantil nas transformações sociais e culturais do país, evidenciando como a arte se tornou uma poderosa ferramenta de contestação e mobilização. Nesse contexto, a trajetória da UNE dialoga diretamente com o tema proposto, reforçando a importância da juventude e da produção cultural na defesa da democracia e da liberdade de expressão.O enredo também destacará as manifestações culturais que desafiaram a repressão, com destaque para os 90 anos de nascimento do artista plástico Hélio Oiticica, um dos maiores símbolos da contracultura brasileira e referência para o desenvolvimento do enredo. A partir de sua obra e de suas ideias, o Império percorrerá a música, o cinema, as artes plásticas, o teatro e outras expressões que marcaram a resistência cultural.“O enredo é uma homenagem a todos aqueles que encontraram na arte uma forma de resistência. O Império Serrano tem uma relação histórica com esse sentimento e carrega em sua trajetória exemplos marcantes dessa postura. Um deles é o samba ‘Heróis da Liberdade’, de 1969, de Silas de Oliveira, Mano Décio da Viola e Manoel Ferreira, que teve versos alterados pela censura da ditadura militar. É uma história que mostra como a cultura brasileira resistiu e seguiu viva mesmo nos momentos mais difíceis”, destaca o carnavalesco Renato Esteves.A presidente da UNE, Bianca Borges, não esconde a alegria com a parceria. “O Império viu enredos como ‘Heróis da Liberdade’ enfrentarem a repressão, mas nunca teve medo, mesmo sob censura. Esse encontro no ano em que a UNE celebra seus 90 anos e o Império seus 80 não é uma coincidência: é a celebração de duas trajetórias que provaram que a cultura e a organização popular são forças capazes de atravessar o tempo e manter viva a esperança”, garanteEm 2027, o Império Serrano será a sexta escola a desfilar no sábado, 6 de fevereiro, na Sapucaí, pela Série Ouro.