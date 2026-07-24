Museu Aeroespacial (Musal) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Museu Aeroespacial (Musal)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 24/07/2026 14:57

Rio - O Museu Aeroespacial (Musal) , no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio, vai celebrar, neste sábado (25) e domingo (26), o aniversário de Alberto Santos Dumont (1873–1932) e de criação do próprio local. Com entrada gratuita e expectativa de receber mais de 150 mil visitantes, o evento reunirá uma série de programações.

Entre as atrações previstas estão demonstrações da Força Aérea Brasileira, como os sobrevoos da aeronave de Caça F-5M. O público também poderá acompanhar uma apresentação aérea do helicóptero H-36 Caracal, com procedimentos de rapel e aplicação da técnica McGuire.

O KC-390 Millennium, aeronave de transporte multimissão desenvolvida no Brasil, ficará em exposição estática. A programação incluirá ainda apresentações da Esquadrilha CEU, juntamente com a aeronave North American T-6; da Esquadrilha ACRO; do Comandante Douglas Lins, da Equipe "Pro Tork Airshow" e mais.

Outro destaque será a participação da aeronave "Brasileirinho", pilotada pelo Comandante Mario Jorge Filho, conhecido nas redes sociais como "O Comandante". Ao lado da Esquadrilha CEU, ele realizará uma apresentação especial que marcará o início de sua viagem dando a "Volta ao Mundo".

A celebração também terá direito a exposições históricas, atividades culturais e educativas, oficinas, ações de cidadania e experiências tecnológicas. O evento contará ainda com o "Espaço Azul", preparado e adaptado para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neuroatipicidades. Além disso, serão disponibilizadas vagas de estacionamento internas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Para entrar, será obrigatória a retirada antecipada de ingresso gratuito pela plataforma Bilheteria Express. Em caráter solidário, o evento receberá doações voluntárias de 1 kg de alimento não perecível, as quais serão destinadas ao Instituto Casa Viva, organização sem fins lucrativos que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade na região do Campo dos Afonsos.

Serviço



Aniversário de Santos Dumont e do Museu Aeroespacial

Sábado (25) e domingo (26), das 9h às 17h

Local: Museu Aeroespacial

Endereço: Avenida Marechal Fontenelle, nº 2.000, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita, mediante retirada antecipada e obrigatória de ingresso individual

