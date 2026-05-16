Famílias se encantam com show aéreo no MUSAL Airshow 2026, neste sábado (16) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Famílias se encantam com show aéreo no MUSAL Airshow 2026, neste sábado (16)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/05/2026 13:37

Rio - Começou neste sábado (16) o Musal Airshow 2026, considerado o maior show aéreo gratuito do estado do Rio. O evento é realizado no Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, e reúne tradicionalmente centenas de famílias para acompanhar um espetáculo no céu, com manobras de precisão e acrobacias impressionantes. A programação acontece neste sábado (16) e domingo (17), das 9h às 17h, com retirada antecipada e obrigatória de ingressos pela internet.

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Organizado pela Força Aérea Brasileira, o evento conta com apresentações de acrobacias aéreas e esquadrilhas de fumaça, exposições de aeronaves históricas e uma série de atividades voltadas para todas as idades.



Um dos principais destaques são as demonstrações aéreas militares e civis, com manobras de precisão, voos em formação e acrobacias executadas por pilotos experientes.

Para a servidora pública Marina Formighieri Vargas, de 41 anos, o evento foi mais do que um espetáculo no céu, mas tornou-se uma oportunidade de criar novas memórias em família. Dez anos após sua primeira visita ao museu, ela voltou neste sábado acompanhada do pai, do namorado e dos filhos gêmeos, que aproveitaram muito cada atração.



"A experiência está sendo muito legal. Eu já tinha vindo há dez anos para conhecer o museu, mas nunca tinha participado de um evento como o de hoje. Tem muita coisa interessante para fazer. A gente usou óculos de realidade virtual, fez pintura, brincou, pegou mudinhas e agora estamos ansiosos para assistir à Esquadrilha da Fumaça", contou, animada.



Ao observar o encantamento dos filhos, Marina destacou o valor das atividades oferecidas além das apresentações aéreas. "As crianças estão aproveitando muito as atrações", afirmou.



Quem também viveu um momento especial em família foi o Oficial da Marinha Mercante Vitor Moreira, de 34 anos, que levou a filha Gabi, de 2, para assistir ao espetáculo. Segundo ele, o brilho nos olhos da menina e de outras crianças ao redor revelou o fascínio que a aviação desperta desde cedo.





A programação deste ano tem como uma das atrações mais aguardadas a apresentação da Esquadrilha da Fumaça (EDA), que se apresenta nos dois dias do evento. O público também poderá acompanhar os sobrevoos das aeronaves de caça F-5M, as exibições acrobáticas das esquadrilhas CEU, Apolo (T-25 Universal) e ACRO, além das apresentações do comandante William Groth, em sua aeronave RV-7, do Esquadrão de Paramotor e do AutoGyro Brasil Team.



A programação inclui ainda demonstrações operacionais, como o lançamento de paraquedistas pelas aeronaves KC-390 Millennium e C-95 Bandeirante, além de exibições de helicópteros da Força Aérea Brasileira (H-36 Caracal), da Marinha do Brasil (AH-11B Super Lynx), do Exército Brasileiro (HA-1 Fennec e HM-1 Pantera K2) e da Receita Federal do Brasil (H-135).



Como chegar e retirar os ingressos



Para facilitar o acesso e a circulação do público, a organização disponibilizou, no site oficial do evento, Musal Airshow, e nas redes sociais, conteúdos explicativos com informações sobre acessos, trânsito e estacionamento.



A recomendação é priorizar o transporte público, utilizando a estação BRT Marechal Fontenelle ou o Terminal BRT Sulacap, além das linhas de ônibus e trens que atendem à região. O guia completo com opções de deslocamento também pode ser consultado no



Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados



É possível emitir até cinco ingressos por CPF para cada dia de programação (16 e 17 de maio). O sistema gera um QR Code individual, disponível no site e no aplicativo da Sympla, além de ser enviado para o e-mail cadastrado. O código deverá ser apresentado na entrada, em formato impresso ou digital. "Foi um dia muito bom em família, cheio de novidades para as crianças. Elas ficaram encantadas com as aeronaves. Quando viram os aviões e os pilotos da Esquadrilha da Fumaça, perguntaram quem eram. Eu disse: 'São os melhores do Brasil'. Os olhos brilharam. Talvez algum sonho tenha começado ali. Veremos", disse.A programação deste ano tem como uma das atrações mais aguardadas a apresentação da Esquadrilha da Fumaça (EDA), que se apresenta nos dois dias do evento. O público também poderá acompanhar os sobrevoos das aeronaves de caça F-5M, as exibições acrobáticas das esquadrilhas CEU, Apolo (T-25 Universal) e ACRO, além das apresentações do comandante William Groth, em sua aeronave RV-7, do Esquadrão de Paramotor e do AutoGyro Brasil Team.A programação inclui ainda demonstrações operacionais, como o lançamento de paraquedistas pelas aeronaves KC-390 Millennium e C-95 Bandeirante, além de exibições de helicópteros da Força Aérea Brasileira (H-36 Caracal), da Marinha do Brasil (AH-11B Super Lynx), do Exército Brasileiro (HA-1 Fennec e HM-1 Pantera K2) e da Receita Federal do Brasil (H-135).Para facilitar o acesso e a circulação do público, a organização disponibilizou, no site oficial do evento, Musal Airshow, e nas redes sociais, conteúdos explicativos com informações sobre acessos, trânsito e estacionamento.A recomendação é priorizar o transporte público, utilizando a estação BRT Marechal Fontenelle ou o Terminal BRT Sulacap, além das linhas de ônibus e trens que atendem à região. O guia completo com opções de deslocamento também pode ser consultado no site oficial da Força Aérea Brasileira Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados exclusivamente pela plataforma Sympla , novidade desta edição. Segundo a organização, a medida foi adotada para reforçar a segurança e o conforto do público, além de permitir um planejamento logístico mais eficiente no controle de fluxo no Campo dos Afonsos.É possível emitir até cinco ingressos por CPF para cada dia de programação (16 e 17 de maio). O sistema gera um QR Code individual, disponível no site e no aplicativo da Sympla, além de ser enviado para o e-mail cadastrado. O código deverá ser apresentado na entrada, em formato impresso ou digital.

Programação cultural e educativa

A programação cultural e educativa inclui contação de histórias, exibição de filmes históricos e diversas atividades socioeducativas gratuitas. Entre os destaques tecnológicos está o robô humanoide 14-Bis, desenvolvido pelo professor Joel Ramos.



No espaço de entretenimento digital, a Escola Zion oferecerá jogos virtuais interativos sobre design e desenvolvimento de games, enquanto a Firjan SESI apresentará, por meio do projeto Robot One, uma exposição de robótica. Os visitantes também poderão participar de uma experiência em realidade virtual com óculos 3D, explorando o acervo do museu e o universo da aviação.



O evento contará ainda com a participação do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), com um planetário inflável sobre o Sistema Solar, do Museu de Arte da Terra e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), representada pela equipe Minerva AeroDesign, que apresentará projetos de engenharia aeronáutica.



As forças de segurança também marcam presença com demonstrações do Grupamento de Cães da Guarda Municipal do Rio, do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Divisão de Ação com Cães do DEGASE. Esquadrões da Força Aérea Brasileira também promovem exposições e atividades interativas sobre a rotina militar.



Outras instituições participantes incluem a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com ações de educação no trânsito; a Receita Federal do Brasil, com exposições e atividades educativas; e o PROERD, programa da Polícia Militar voltado à prevenção ao uso de drogas e à violência entre crianças e adolescentes.



Ambiente inclusivo e acessibilidade



O evento contará novamente com o Espaço Azul, iniciativa do MUSAL em parceria com serviços social e de saúde da Aeronáutica, voltada para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neuroatipicidades. O local oferecerá oficinas sensoriais e atividades psicomotoras com acompanhamento especializado.



Também haverá vagas de estacionamento exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e serviços de cidadania, saúde e bem-estar. O Centro Municipal de Saúde Professor Masao Goto realizará ações de conscientização e atualização da caderneta de vacinação contra Influenza, Tríplice Viral, Febre Amarela, DT e Hepatite B.

Serviço

