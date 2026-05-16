Material apreendido com ladrões após assalto em CamposDivulgação
Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres calibre 32, dois aparelhos celulares, a motocicleta utilizada na ação e aproximadamente R$ 100 mil em joias.
De acordo com as investigações iniciais, os criminosos, oriundos da Bahia, estiveram no local no dia anterior para observar a movimentação da loja e avaliar a execução do roubo.
Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para a 134ª DP, onde acabaram autuados em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.
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