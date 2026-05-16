Material apreendido com ladrões após assalto em Campos - Divulgação

Material apreendido com ladrões após assalto em CamposDivulgação

Publicado 16/05/2026 09:28

Rio - Dois homens foram presos nesta sexta-feira (15) após roubarem cerca de R$ 100 mil em joias no Norte Fluminense. O caso ocorreu em uma joalheria no Centro de Campos dos Goytacazes.

A prisão foi realizada por um policial da 134ª DP (Campos), com apoio de agentes do programa Segurança Presente. Segundo os agentes, o policial transitava no Centro quando percebeu uma movimentação suspeita e constatou o assalto em andamento na joalheria Elo de Ouro. Os ladrões foram abordados logo após o crime.



Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres calibre 32, dois aparelhos celulares, a motocicleta utilizada na ação e aproximadamente R$ 100 mil em joias.



De acordo com as investigações iniciais, os criminosos, oriundos da Bahia, estiveram no local no dia anterior para observar a movimentação da loja e avaliar a execução do roubo.



Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para a 134ª DP, onde acabaram autuados em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.