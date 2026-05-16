Cadastro eleitoral abrirá somente em 3 de novembro, após as eleições - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Cadastro eleitoral abrirá somente em 3 de novembro, após as eleições Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 16/05/2026 08:19

Rio - Quem não conseguiu solicitar a primeira via do título ou está com o documento cancelado, apesar de não poder votar em outubro, pode requerer a certidão circunstanciada para assegurar direitos que exigem a quitação eleitoral.

A certidão circunstanciada é um documento que atesta a impossibilidade de regularização no momento e possui o mesmo valor de uma certidão de quitação eleitoral. Com esse documento em mãos, o cidadão garante o acesso a serviços importantes, como a emissão de passaporte e CPF, o recebimento de benefícios sociais, a renovação de matrículas estudantis e a posse em cargos públicos.

Contudo, a certidão possui validade somente até 2 de novembro e não autoriza a pessoa votar.

Como solicitar



A certidão pode ser obtida de forma presencial em qualquer cartório eleitoral do Rio de Janeiro, não sendo obrigatório comparecer especificamente à zona eleitoral de origem. É necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O horário de funcionamento nos cartórios e centrais de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.

Cronograma

O prazo para tirar o título terminou no último dia 6. De acordo com o TRE, o cadastro eleitoral, que foi fechado no dia 7, e abrirá somente em 3 de novembro, após as eleições gerais deste ano. Essa pausa é necessária para que os cartórios eleitorais consigam focar exclusivamente na organização e preparação do pleito.

Em caso de dúvidas, o eleitor pode enviar mensagem para o WhatsApp do TRE-RJ, que funciona 24h por dia, ou pelo Disque TRE-RJ, de segunda a sexta, das 11h às 19h, por meio de ligação normal para telefone fixo. Ambos atendem pelo número (21) 3436-9000.