A Casa Cultural Nossa Gente fica na Rua Doutor Padilha, 174, Engenho de Dentro - Divulgação

A Casa Cultural Nossa Gente fica na Rua Doutor Padilha, 174, Engenho de DentroDivulgação

Publicado 16/05/2026 09:06 | Atualizado 16/05/2026 09:11

A Casa Cultural Nossa Gente, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, vai oferecer gratuitamente atividades esportivas e culturais, além de assistência jurídica para moradores da região.

O espaço, que anteriormente era destinado a encontros de torcedores botafoguenses em dias de jogos e eventos ligados ao universo alvinegro, agora contará com aulas preparatórias de português, redação, interpretação de texto, matemática e raciocínio lógico, além de taekwondo, jiu-jítsu e hidroginástica.

A Kzinha Cultural, como é mais conhecida, promoverá, ainda, oficinas de percussão.

“A ideia é que seja um espaço vivo, acolhedor e útil para o dia a dia das pessoas. Queremos que a população se sinta parte do projeto e enxergue o local como uma casa aberta para a comunidade”, destaca a organização do espaço.

Para marcar o início da nova etapa, a institutição promoverá uma ação de lançamento na segunda-feira (18), enquanto as aulas, que serão voltadas para pessoas de todas as idades, terão início da terça (19).

A Casa Cultural Nossa Gente fica na Rua Doutor Padilha, 174. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 98328-1555 ou pelo Instagram @kzinhacultural

