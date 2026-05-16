A Casa Cultural Nossa Gente fica na Rua Doutor Padilha, 174, Engenho de DentroDivulgação
Espaço cultural na Zona Norte passa a oferecer taekwondo, jiu-jítsu e hidroginástica gratuitamente
Público também pode buscar assistência jurídica, além de preparação em português e redação no local
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Em vídeo, Castro fala sobre ação da PF e nega as acusações: 'Há algo estranho, muito estranho'
Ex-governador do Rio refuta suposto benefício à Refit e afirma que medidas adotadas em sua gestão garantiram a recuperação de mais de R$ 1 bilhão aos cofres estaduais
Linha de ônibus entre Ilha e Tijuca será a primeira a não aceitar dinheiro
Frota do 634 (Bananal x Saens Peña) será a primeira a aceitar somente pagamentos com os cartões Jaé e Riocard
MP pede suspensão de regras da Prefeitura para ciclomotores e patinetes elétricos no Rio
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