Guarda Municipal resgata jiboia de mais de 2 metros em Niterói - Divulgação

Guarda Municipal resgata jiboia de mais de 2 metros em NiteróiDivulgação

Publicado 16/05/2026 08:53

Rio - Guardas municipais resgataram, nesta sexta-feira (15), uma jiboia de mais de 2 metros que estava numa casa em Niterói, na Região Metropolitana. A serpente foi devolvida à natureza em uma área de mata preservada, no Córrego dos Colibris, em Itaipu.

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Os moradores do bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica, ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou a equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente para realizar o resgate de forma segura. O subinspetor Renato Macedo, da Guarda Civil Ambiental, destacou a importância da atitude.

"É fundamental que a população não tente capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. Nossas equipes são treinadas para atuar com segurança, protegendo tanto os moradores quanto os animais", afirmou o subinspetor.

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A recomendação da Prefeitura é que moradores que se deparem com animais silvestres entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153. A partir do chamado, a equipe especializada da Guarda é acionada para avaliar a situação e realizar o atendimento adequado.

A Guarda Municipal atua em ocorrências de resgate de animais silvestres em áreas urbanas. Os agentes são treinados para o manejo seguro de diversas espécies, como cobras, aves e mamíferos, sempre com foco na preservação da fauna local e na segurança da população.