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Publicado 16/05/2026 12:02

Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta sexta-feira (15), a prisão temporária de Antônio Marcos Silva, apontado como o autor da morte de Cristiane Lira de Araújo, de 40 anos. Ele está detido desde quando se entregou à polícia, na quarta (13)

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A decisão ocorreu durante audiência de custódia do suspeito pela morte da ambulante, conhecida como "Tia Cris". Ela foi assassinada a tiros durante uma confraternização de moradores, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado (9). A decisão ocorreu durante audiência de custódia do suspeito pela morte da ambulante, conhecida como "Tia Cris". Ela foi assassinada a tiros durante uma confraternização de moradores, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado (9).

Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou em um campo de futebol próximo a uma escola da região, onde moradores estavam reunidos ouvindo música. Cristiane escutava pagode, enquanto o suspeito, apontado como um vigilante da região, queria colocar funk na caixa de som.



Após o desentendimento, o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha de Cristiane, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. A ambulante foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado no abdômen.



Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta.