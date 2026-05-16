AntReprodução de vídeo
A decisão ocorreu durante audiência de custódia do suspeito pela morte da ambulante, conhecida como "Tia Cris". Ela foi assassinada a tiros durante uma confraternização de moradores, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado (9).
Após o desentendimento, o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha de Cristiane, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. A ambulante foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado no abdômen.
Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta.
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