AntReprodução de vídeo

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta sexta-feira (15), a prisão temporária de Antônio Marcos Silva, apontado como o autor da morte de Cristiane Lira de Araújo, de 40 anos. Ele está detido desde quando se entregou à polícia, na quarta (13).
fotogaleria
Cristiane Lira de Araújo foi morta a tiros - Reprodução/Redes sociais
Antônio Marcos Silva teve prisão temporária mantida pela Justiça do Rio - Reprodução de vídeo


A decisão ocorreu durante audiência de custódia do suspeito pela morte da ambulante, conhecida como "Tia Cris". Ela foi assassinada a tiros durante uma confraternização de moradores, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado (9).
Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou em um campo de futebol próximo a uma escola da região, onde moradores estavam reunidos ouvindo música. Cristiane escutava pagode, enquanto o suspeito, apontado como um vigilante da região, queria colocar funk na caixa de som.

Após o desentendimento, o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha de Cristiane, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. A ambulante foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado no abdômen.

Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta.
Antônio estava foragido, até se apresentar na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na quarta, acompanhado dos advogados. A reportagem tenta contato com a defesa dele, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.