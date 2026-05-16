Festival LED, com show gratuito de Marina Sena, é marcado por confusão - Reprodução / X

Festival LED, com show gratuito de Marina Sena, é marcado por confusãoReprodução / X

Publicado 16/05/2026 10:27 | Atualizado 17/05/2026 07:06

Rio - O encerramento do primeiro do Festival LED - Luz na Educação, promovido pela TV Globo e pela Fundação Roberto Marinho, foi marcado por uma confusão generalizada na entrada do espaço, durante o show gratuito de Marina Sena, na Zona Portuária, na noite desta sexta-feira (15). O tumulto começou após fãs não conseguirem acessar o local da apresentação por causa da lotação.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram muitas pessoas aguardando para entrar no evento, em uma fila. De acordo com relatos, um grupo grande de fãs foi barrado devido a lotação, causada, supostamente, pelo número de ingressos disponibilizados ter sido maior do que a capacidade do espaço.

"Liberaram quase 10 mil ingressos para um evento em que só cabiam 2 mil pessoas, resultando em uma fila imensa, no calor do Rio e ainda com o risco de assalto. [...] Fomos avisados que as pulseiras tinham esgotado depois que os fãs se empurraram", contou um fã, nas redes socais.

Em seguida, parte do público se revoltou ao ser barrado, inclusive, destruindo uma estrutura que servia como barreira no Boulevard Olímpico. Nesse momento, seguranças precisaram intervir. Pessoas que estavam na fila afirmaram, ainda, que um extintor de incêndio chegou a ser usado na confusão.

No Instagram, o DJ Zé Pedro criticou a organização do evento. "Marina Sena é hoje uma das artistas de maior visibilidade da música pop brasileira. Então por que um evento convoca uma multidão dessa dimensão para um show 'gratuito' com distribuição limitada de senhas e acesso cercado por barreiras? É fácil culpar a juventude, falar em descontrole ou reduzir tudo às idiossincrasias do público atual. Mas talvez a questão seja outra: entrada franca deveria significar acesso real, espaço aberto e experiência digna, não filas humilhantes, exclusão e contenção. Há algo profundamente contraditório em um festival que se propõe a discutir educação de forma criativa conectada ao presente. Democratizar cultura não é apenas anunciar gratuidade. É garantir estrutura, acolhimento e respeito ao público", concluiu o DJ.

Na noite deste mesmo dia, a equipe da cantora se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido. "A gestão de ingressos e a retirada de pulseiras do Festival LED, realizado na sexta-feira (15), foram coordenadas pela própria organização do evento. Como forma de auxiliar os fãs e o público interessado em comparecer ao show, entramos em contato com o QG e com as bases de fãs da artista para informar sobre o funcionamento do festival. Ainda assim, lamentamos que muitas pessoas tenham ficado de fora. A contratação da artista para eventos não permite que a gestão do público seja coordenada por sua equipe. Esperamos vê-los nas próximas datas no Rio de Janeiro, com garantia de entrada para aqueles que estiverem com seus ingressos. Agradecemos pela compreensão".

A reportagem procurou a TV Globo e aguarda nota oficial sobre a confusão. O espaço segue aberto para manifestação.

Questionada, a Polícia Militar informou que o evento foi organizado por uma empresa privada, por isso a segurança ficou a cargo de uma equipe de vigilância patrimonial.

Veja vídeo da confusão!

Festival LED

O primeiro dia do festival contou com conversas sobre a vida contemporânea, com Taís Araujo, Juliette Freire, Mario Sergio Cortella, Carlos Nobre, Daniel Munduruku, Poliana Abritta, Sandra Annenberg, e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia.

Além de ser a atração principal, Marina participou dos debates. Já neste sábado (16), o evento também contará com participações especiais. Entre os artistas confirmados estão Fernanda Montenegro, Linn da Quebrada, Drauzio Varella e Dado Schneider.



